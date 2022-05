Fiorentina, per la fascia spunta un nuovo nome: Bellerin (Di martedì 31 maggio 2022) La Fiorentina segue Hector Bellerin: il terzino spagnolo ha un contratto con l’Arsenal in scadenza il prossimo anno Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Relevo, la Fiorentina sta seguendo Hector Bellerin. Il terzino destro dell’Arsenal ha un contratto in scadenza il prossimo anno. Su di lui anche c’è anche l’interesse del Real Betis, ma le difficoltà economiche degli andalusi danno alla Fiorentina uno spazio per iniziare i primi sondaggi con l’entourage del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Lasegue Hector: il terzino spagnolo ha un contratto con l’Arsenal in scadenza il prossimo anno Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Relevo, lasta seguendo Hector. Il terzino destro dell’Arsenal ha un contratto in scadenza il prossimo anno. Su di lui anche c’è anche l’interesse del Real Betis, ma le difficoltà economiche degli andalusi danno allauno spazio per iniziare i primi sondaggi con l’entourage del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

