FIFA 22 TOTS SERIE A – SQUADRA DELLA STAGIONE (Di martedì 31 maggio 2022) EA Sports annuncerà il TOTS DELLA SERIE A, la SQUADRA DELLA STAGIONE del campionato italiano, venerdì 3 giugno! Come ormai sta accadendo di frequente (forse anche fin troppo) già da qualche giorno sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni ed i primi leak sui nomi di alcuni dei calciatori che faranno parte del TOTS SERIE A fra cui Mike Maignan (Milan) Juan Cuadrado (Juventus) Kalidou Koulibaly (Napoli) Theo Hernandez (Milan) Milan Skriniar (Inter) Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) Sandro Tonali (Milan) Paulo Dybala (Juventus) Rafael Leao (Milan) Ciro Immobile (Lazio) Dusan Vlahovic (Juventus) Mancano all’appello ancora altri 4 nomi, oltre ovviamente a quelli dei giocatori che saranno disponibili tramite SBC ed obiettivi Naturalmente ... Leggi su imiglioridififa (Di martedì 31 maggio 2022) EA Sports annuncerà ilA, ladel campionato italiano, venerdì 3 giugno! Come ormai sta accadendo di frequente (forse anche fin troppo) già da qualche giorno sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni ed i primi leak sui nomi di alcuni dei calciatori che faranno parte delA fra cui Mike Maignan (Milan) Juan Cuadrado (Juventus) Kalidou Koulibaly (Napoli) Theo Hernandez (Milan) Milan Skriniar (Inter) Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) Sandro Tonali (Milan) Paulo Dybala (Juventus) Rafael Leao (Milan) Ciro Immobile (Lazio) Dusan Vlahovic (Juventus) Mancano all’appello ancora altri 4 nomi, oltre ovviamente a quelli dei giocatori che saranno disponibili tramite SBC ed obiettivi Naturalmente ...

