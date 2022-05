Festa della Repubblica | perché si festeggia il 2 giugno

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Giovedì 2ricorre il 76esimo anniversarioItaliana. Il 21946 si è svolto infatti il referendum sulla forma istituzionale dello Stato che, con il voto popolare, ha portato alla nascita. Gli italiani e per la prima volta le italiane (in 12.998.131 sono andate alle urne contro 11.949.056 uomini, ndr) hanno votato per “scegliere trae Monarchia e per eleggere i deputati dell’Assemblea Costituente” che ha avuto il compito di redigere “la nuova carta costituzionale” si legge sul sito del Quirinale. L’affluenza al voto fu altissima. Nel 1946 gli aventi diritto al voto erano 28 milioni (28.005.449), i votanti furono quasi 25 milioni (24.946.878), pari all’89,08%. I voti validi 23.437.143 e di questi ...

Pubblicità

UffiziGalleries : #29maggio Festa dell' #Ascensione #AndreaMantegna, dettaglio del Trittico con Episodi della vita di Cristo, 1464 c… - acmilanyouth : ?? Rossoneri in Semifinale ??? Le immagini della festa nello spogliatoio #SempreMilan - veneziaunica : Venezia rinnova oggi lo sposalizio del mare con la “Festa de la Sensa”, il tradizionale appuntamento con cui la Cit… - baratto_m : RT @movnonviolento: Festa della Repubblica che ripudia la #guerra. L’appuntamento a #Roma per il #2giugno Il 2 giugno festeggiamo la Repub… - CorriereCitta : Festa della Repubblica, la parata del 2 giugno a Roma: programma delle frecce tricolori, orari, strade chiuse e dov… -

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Antonino Castelluccio, Store Manager di Decathlon Carini, tra gli organizzatori, in collaborazione con Water Experience,dello Sport' che si è svolta ...Un momento al quale tutti sono invitati, perché il bellodelle Culture è proprio la condivisione e l'incontro. PubblicitàOggi (31) si terrà la conferenza dal titolo 'La bellezza della Costituzione Italiana' In occasione della ricorrenza del 2 Giugno, il Comune di Spoleto ha organizzato tre giornate per ricordare la nasc ...Tutto (quasi) pronto per la Festa della Repubblica, una ricorrenza importantissima per gli italiani. Come sempre nella Capitale il 2 giugno ci sarà la classica parata sui Fori Imperiali, dopo il sorvo ...