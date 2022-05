Federica Nargi incanta il web in bikini | Foto pazzesca (Di martedì 31 maggio 2022) La splendida Federica Nargi incanta il popolo del web postando una stupenda Foto in bikini: avete visto che scatto? I fan sono senza fiato. L’ex velina di Striscia la notizia è oggi amatissima dal pubblico italiano, che apprezza di lei non solo la bellezza, ma anche la simpatia, l’intelligenza e la dolce personalità. Modella, showgirl L'articolo Federica Nargi incanta il web in bikini Foto pazzesca chemusica.it. Leggi su chemusica (Di martedì 31 maggio 2022) La splendidail popolo del web postando una stupendain: avete visto che scatto? I fan sono senza fiato. L’ex velina di Striscia la notizia è oggi amatissima dal pubblico italiano, che apprezza di lei non solo la bellezza, ma anche la simpatia, l’intelligenza e la dolce personalità. Modella, showgirl L'articoloil web inchemusica.it.

Pubblicità

zazoomblog : Federica Nargi giornata in famiglia per le vie di Roma: “Ricordi di infanzia” - #Federica #Nargi #giornata… - Netolo7 : RT @IlVal_79: Con la metà del culo di Milan e Real, avrei 295 milioni di euro in banca e una con il sorriso di Julia Roberts, la chioma di… - _Ellen_A_ : RT @Cosmopolitan_IT: Balayage biondo su capelli castani, l'idea di Federica Nargi che conquista - Bossebbasta2 : RT @IlVal_79: Con la metà del culo di Milan e Real, avrei 295 milioni di euro in banca e una con il sorriso di Julia Roberts, la chioma di… - IlVal_79 : Con la metà del culo di Milan e Real, avrei 295 milioni di euro in banca e una con il sorriso di Julia Roberts, la… -