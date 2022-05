Fascista e antisemita | lo sfregio del Galles contro Guglielmo Marconi

Pubblicità

repubblica : 'Fascista, colonialista e antisemita'. Cardiff sospende la costruzione del monumento a Guglielmo Marconi - flc_crea : RT @robecuom: Se c’è uno che si merita un bel round di meritatissima cancel culture è proprio lui: Guglielmo Marconi, fascista, colonialist… - robecuom : Se c’è uno che si merita un bel round di meritatissima cancel culture è proprio lui: Guglielmo Marconi, fascista, c… - pantana21 : Mentre in Galles bloccano la costruzione di un monumento a #GuglielmoMarconi perché ' fascista antisemita e colonia… - jackfollasb : 'Fascista, colonialista e antisemita'. Cardiff sospende la costruzione del monumento a Guglielmo Marconi… -

Motivo: il passatodel leggendario scienziato italiano, premio Nobel per la Fisica nel 1909 e considerato nel mondo il "padre della radio". Nato a Bologna nel 1874, a fine del XIX secolo ......si pensa sia finanziato dal mondo ebraico. Gli attentati di Utoya, Monaco, Pittsburgh, El Paso, Christchurch e ora Buffalo, tra gli altri, sono la continuazione della violenza... "Fascista, colonialista e antisemita". Cardiff sospende la costruzione del monumento a Guglielmo Marconi Lo studioso italiano è accusato di essere fascista e antisemita, per questo il comune ha bloccato l'opera nella capitale Scoppia il caso a Cardiff, in Galles, dove il comune della capitale ha dec ...Il "padre della radio" svolse proprio in Galles studi ed esperimenti. Ma l'idea di celebrarlo ora vacilla a causa dei suoi rapporti con Mussolini ...