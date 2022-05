Fair play e management dello sport, mattinata di formazione per gli allievi dell’ISISS Terra di Lavoro (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – mattinata di alta formazione dedicata dal Panathlon Terra di Lavoro e dal Comitato Regionale Asi della Campania, venerdì scorso, agli studenti delle classi IV e V dell’indirizzo sportivo dell’ISISS Terra di Lavoro di Caserta sui temi del Fair play e dell’avvio dell’impresa sportiva. Ha aperto i lavori il presidente del Panathlon casertano, Giuliano Petrungaro, salutato sia dalla dirigente scolastica dell’Istituto, Emilia Nocerino, che dal docente Marco Lugni che ha moderato l’incontro. Al tavolo dei relatori, dopo la visione di un filmato, si sono alternati Michele De Simone, fiduciario provinciale del Coni di Caserta, ed Angelo Musone, olimpionico di pugilato, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –di altadedicata dal Panathlondie dal Comitato Regionale Asi della Campania, venerdì scorso, agli studenti delle classi IV e V dell’indirizzoivodidi Caserta sui temi dele dell’avvio dell’impresaiva. Ha aperto i lavori il presidente del Panathlon casertano, Giuliano Petrungaro, salutato sia dalla dirigente scolastica dell’Istituto, Emilia Nocerino, che dal docente Marco Lugni che ha moderato l’incontro. Al tavolo dei relatori, dopo la visione di un filmato, si sono alternati Michele De Simone, fiduciario provinciale del Coni di Caserta, ed Angelo Musone, olimpionico di pugilato, ...

