"Fai bella l'Italia", a Montella la giornata ecologica Fai-Cisl (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontella (Av) – Si svolgerà venerdì3 giugno, la quarta edizione di "Fai bella l'Italia", giornata nazionale Fai Cisl per la Cura dell'Ambiente, iniziativa del sindacato agroalimentare nata per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese verso la salvaguardia del territorio. La campagna, svolta in collaborazione con Terra Viva – Associazione Liberi Produttori Agricoli e Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche, coinvolge tutte le federazioni regionali del sindacato agroalimentare e ambientale della Cisl con eventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e ambientale. Per questa edizione la Fai Cisl Campaniaha scelto di svolgere l'iniziativa a Montella, Comune montano in ...

