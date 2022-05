F1 | Sergio Perez più affidabile di Carlos Sainz Numeri e statistiche

(Di martedì 31 maggio 2022) Iparlano chiaro traal termine del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il messicano e lo spagnolo lottano per il ‘titolo’ di secondo pilota anche se come abbiamo ben capito le gerarchie non sono ben chiare tra le due compagini. Sono 110 i punti del vincitore dell’ultimo round della massima formula, attualmente terzo nella graduatoria piloti con solo sei lunghezze di scarto dal monegasco Charles Leclerc. Discorso differente, invece, per lo spagnoloche vanta 83 punti, uno in meno del britannico George Russell (Mercedes). Il paragone è eloquente, il sigillo nell’ultimo round da parte del 32enne nativo di Guadalajara è stato importantissimo. La prima posizione nel Principato gli ha permesso di ...

Prosegue il periodo magico di, che nel giro di due giorni si è tolto una duplice soddisfazione enorme. Domenica scorsa infatti il pilota messicano ha vinto per la prima volta in carriera il Gran Premio di Monaco, ...Squadra che vince non si cambia: la Red Bull Racing ha appena annunciato checontinuerà a correre al fianco di Max Verstappen per almeno altre due stagioni. Ha rinnovato fino al 2024. Dopo aver aiutato il compagno di squadra a vincere in Spagna,è ...Appena festeggiata la vittoria al Gran Premio di Monaco, ecco il rinnovo del contratto fra Sergio Perez e la Red Bull: addirittura un biennale, con il messicano a far coppia con Max Verstappen ...I numeri parlano chiaro tra Sergio Perez e Carlos Sainz al termine del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il messicano e lo spagnolo lottano per il 'titolo' di secondo p ...