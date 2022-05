**Ex Ilva: rinvio 2 anni per ingresso Stato al 60%, alle 11 a Milano si firma nuovo contratto** (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag.(Adnkronos) - La decisione di rinviare di due anni l'ingresso dello Stato al 60% in Acciaierie d'Italia, ex Gruppo Ilva verrà formalizzata questa mattina. alle 11 infatti a Milano , a quanto si apprende, presso lo Studio Marchetti Arcelor Mittal e Invitalia firmeranno un nuovo contratto che tiene conto della nuova situazione e del fatto che non si siano verificate quelle condizioni previste per l'aumento della maggioranza pubblica nella società. Nessun cambiamento ai vertici, a quanto risulta. Franco Bernabè resterà presidente e Lucia Morselli Amministratore Dlegeato. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag.(Adnkronos) - La decisione di rinviare di duel'delloal 60% in Acciaierie d'Italia, ex Gruppoverrà formalizzata questa mattina.11 infatti a, a quanto si apprende, presso lo Studio Marchetti Arcelor Mittal e Invitalia firmeranno uncontratto che tiene conto della nuova situazione e del fatto che non si siano verificate quelle condizioni previste per l'aumento della maggioranza pubblica nella società. Nessun cambiamento ai vertici, a quanto risulta. Franco Bernabè resterà presidente e Lucia Morselli Amministratore Dlegeato.

