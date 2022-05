Ex Coop Sociali, lavoratori e minoranza: “Fare presto” (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Fare presto è il titolo che i lavoratori dell’ex Coop Sociali hanno dato alla lettera aperta indirizzata al sindaco e alla giunta comunale per chiedere ancora una volta di trovare una soluzione al vuoto lasciato nella gestione del verde pubblico dalle Cooperative Sociali. Come si legge nel testo della lettera distribuita questa mattina sotto i portici di palazzo di città prima che iniziasse il consiglio comunale, sono ormai nove mesi che la procedura di appalto non si è ancora concretizzata in apertura di cantiere quindi lavoratori sono senza lavoro e senza reddito. Dalla loro parte questa mattina si sono schierati esplicitamente i consiglieri di opposizione Catello Lambiase, Claudia Pecoraro del Movimento Cinque ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –è il titolo che idell’exhanno dato alla lettera aperta indirizzata al sindaco e alla giunta comunale per chiedere ancora una volta di trovare una soluzione al vuoto lasciato nella gestione del verde pubblico dalleerative. Come si legge nel testo della lettera distribuita questa mattina sotto i portici di palazzo di città prima che iniziasse il consiglio comunale, sono ormai nove mesi che la procedura di appalto non si è ancora concretizzata in apertura di cantiere quindisono senza lavoro e senza reddito. Dalla loro parte questa mattina si sono schierati esplicitamente i consiglieri di opposizione Catello Lambiase, Claudia Pecoraro del Movimento Cinque ...

Ravenna, Atlantide e le sfide vinte grazie alla qualità Tutti gestiti dalla coop Atlantide: "La nostra presenza nella gestione di uno spazio è vettore del ... Che per i dipendenti si traduce nella possibilità di avere un ristorno in servizi sociali da parte ... Imprese sociali, Giusi Biaggi è la nuova presidente del Consorzio Cgm ROMA - Si è riunita nei giorni scorsi a Roma presso la sala Consiglio del Palazzo della Cooperazione, l'Assemblea dei soci del Consorzio Nazionale CGM, la più grande rete italiana di imprese sociali n ...