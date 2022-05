"Evacuiamo le persone colpite dai bombardamenti russi". Parla il dirigente delle Ferrovie ucraine

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 31 maggio 2022) Traduciamo l’intervista di Meduza alOleksandr Kamyshin che racconta i cambiamenti che la compagnia ha attraversato dall’inizio della guerra, le battaglie contro i collaboratoriche occupavano posti chiave e il compito di conservare i corpi dei soldati nemici nei vagoni frigo. Come funzionava il sistema ferroviario ucraino prima dell’invasione russa? Ci siamo battuti per ogni tonnellata di carico e, per la prima volta in dieci anni, recentemente abbiamo registrato un aumento del traffico di merci – sia rispetto al periodo pandemico sia rispetto al 2019. Poi abbiamo aumentato le tariffe per il trasporto merci. Chi ci critica dice che l’imprenditoria era contro al nostro aumentotariffe, eppure in un anno abbiamo registrato un ...