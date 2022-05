Eurozona, l’inflazione raggiunge il massimo storico all’8,1%. Ecco le cause del record (Di martedì 31 maggio 2022) l’inflazione nell’Eurozona ha raggiunto nel mese di maggio 2022 l’8,1 per cento, il massimo storico da quando esiste l’unione monetaria. Lo fa sapere Eurostat, che aggiunge che la svalutazione della moneta è causata soprattutto dalla rincaro dell’energia. È proprio quello che è successo negli ultimi mesi. Un fenomeno che è stato esasperato dalla guerra in Ucraina. May 31, 2022 Il contesto L’incertezza dei mercati sulle forniture di idrocarburi provenienti da Russia e Ucraina ne ha fatto salire i prezzi, aumento che si è ripercosso a catena sulla gran parte dei beni e servizi di uso comune. Anche in Italia l’inflazione ha battuto un record: a maggio ha raggiunto il 6,9 per cento, il massimo dal 1986. Secondo dati Istat, i beni energetici regolamentati (che ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022)nell’ha raggiunto nel mese di maggio 2022 l’8,1 per cento, ilda quando esiste l’unione monetaria. Lo fa sapere Eurostat, che aggiunge che la svalutazione della moneta è causata soprattutto dalla rincaro dell’energia. È proprio quello che è successo negli ultimi mesi. Un fenomeno che è stato esasperato dalla guerra in Ucraina. May 31, 2022 Il contesto L’incertezza dei mercati sulle forniture di idrocarburi provenienti da Russia e Ucraina ne ha fatto salire i prezzi, aumento che si è ripercosso a catena sulla gran parte dei beni e servizi di uso comune. Anche in Italiaha battuto un: a maggio ha raggiunto il 6,9 per cento, ildal 1986. Secondo dati Istat, i beni energetici regolamentati (che ...

Pubblicità

Grunf62 : RT @fratotolo2: L'inflazione in #Eurozona balza all'8,1% a maggio. Le #sanzioni contro l’Europa, ops Russia, funzionano! - hiboss_hiboss : RT @fratotolo2: L'inflazione in #Eurozona balza all'8,1% a maggio. Le #sanzioni contro l’Europa, ops Russia, funzionano! - AndreaV91234412 : RT @wbfe: L'inflazione nell'Eurozona ha raggiunto l'8,1% a maggio dopo il 7,4% di aprile. Il massimo da 20 anni. Chiunque pensi che le sanz… - SabinoM13 : RT @wbfe: L'inflazione nell'Eurozona ha raggiunto l'8,1% a maggio dopo il 7,4% di aprile. Il massimo da 20 anni. Chiunque pensi che le sanz… - Olindo35055898 : RT @fratotolo2: L'inflazione in #Eurozona balza all'8,1% a maggio. Le #sanzioni contro l’Europa, ops Russia, funzionano! -