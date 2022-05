Euro Truck Simulator 2 blocca il lancio del pacchetto di espansione a tema russo a causa della guerra (Di martedì 31 maggio 2022) Euro Truck Simulator 2 ha sospeso un pacchetto di espansione a tema russo – che avrebbe dovuto essere lanciato a breve – a seguito della terribile invasione dell’Ucraina da parte di Putin e del suo paese. La sospensione è stata annunciata dallo sviluppatore in un post sul blog, che ha dichiarato che «con così tante persone che soffrono, abbiamo deciso di astenerci dal rilasciare il DLC» cioè di aver annullato il prossimo rilascio del pacchetto DLC Heart of Russia «in modo che non sia percepito in alcun modo come a sostegno o tolleranza dell’aggressione». Euro Truck Simulator 2 è diventato subito famoso sin dalla sua nascita nel 2012, portando il suo sviluppatore ad implementarlo con ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 31 maggio 2022)2 ha sospeso undi– che avrebbe dovuto essere lanciato a breve – a seguitoterribile invasione dell’Ucraina da parte di Putin e del suo paese. La sospensione è stata annunciata dallo sviluppatore in un post sul blog, che ha dichiarato che «con così tante persone che soffrono, abbiamo deciso di astenerci dal rilasciare il DLC» cioè di aver annullato il prossimo rilascio delDLC Heart of Russia «in modo che non sia percepito in alcun modo come a sostegno o tolleranza dell’aggressione».2 è diventato subito famoso sin dalla sua nascita nel 2012, portando il suo sviluppatore ad implementarlo con ...

