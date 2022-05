Eto'o sotto accusa: 'Non paga il mantenimento alla figlia Erika' (Di martedì 31 maggio 2022) Nuovi guai personali per Samuel Eto'o , che finisce sotto accusa per il mancato pagamento del mantenimento alla figlia Erika. Sebbene un tribunale abbia riconosciuto, quattro anni fa, l'ex attaccante ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 31 maggio 2022) Nuovi guai personali per Samuel Eto'o , che finisceper il mancatomento del. Sebbene un tribunale abbia riconosciuto, quattro anni fa, l'ex attaccante ...

Pubblicità

sportli26181512 : Eto'o sotto accusa: 'Non paga il mantenimento alla figlia Erika': La madre della ragazza contro l'ex attaccante di… - yminnivr : @h4njlvr Sto andando a sfuolq e mi eto cagando sotto tu - Davidinho8INTER : RT @FrankDeSboer: Ero a San Siro per la partita di Eto'o #Dybala passa sotto la curva Un ragazzo gli dice 'Paulo non andare all'Inter' D… - _Ulysses97_ : @KingLebronKobe1 @Marcopirola_ Questo gesto sotto la curva nord? Comunque hai ragione senza di lui non ci sarebbe s… - Axl_1978 : @Marcopirola_ Ma dai??? Ed Eto'o sarebbe venuto sotto la curva a fare il teatrino che ha fatto il tabaccaio dopo il… -