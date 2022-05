Estrazioni Million Day di questa Settimana

Pubblicità

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di martedì 31 maggio… - CorriereCitta : #MillionDay oggi #31maggio 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di lunedì 30 maggio… - infoitcultura : Million Day e Extra MillionDay/ Estrazioni numeri vincenti di oggi, 30 maggio 2022 - CorriereCitta : #MillionDay oggi #30maggio 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera -

Anche oggi, martedì 31 maggio 2022, vanno in scena le nuovedelDay e dell'Extra MillionDay , con l'augurio che sia tempo di festeggiare il milionario numero 218 della storia del gioco. Le cinquine vincenti troveranno spazio in questo ...Per giocare la schedina delDay basta scegliere una sequenza di 5 numeri, compresi tra 1 e ... Segue nella classifica dei numeri ritardatari il numero 11 con 24mancate. Al primo ...Million Day continua la sua marcia senza interruzioni ... appuntamento alle 20.30 quando verrà effettuata l'estrazione. Occorre azzeccare la cinquina per vincere il milione.Million Day e Extra MillionDay, nuova estrazione cinque numeri vincenti oggi, martedì 31 maggio 2022. Cinquine di Million Day e Extra MillionDay ...