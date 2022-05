Estate e allarme melanomi | Francesco D’Andrea e Mirella D’Andrea | Ecco i consigli per la nostra pelle

Leggi su ildenaro

(Di martedì 31 maggio 2022) Con l’arrivo dell’bisogna fare massima attenzione all’esposizione dei raggi Uv soprattutto quando sul nostro corpo sono presenti i “nei” che vanno controllati periodicamente attraverso una mappatura diagnostica in modo da evitare che degenerino in gravi patologie. “Oggi è fondamentale la prevenzione – dichiara il Professoredirettore del dipartimento di chirurgia plastica della Federico II – soprattutto per ciò che concerne i melanomi che presi in tempo e tenuti sotto controllo possono essere curati. L’asportazione precoce di un melanoma rappresenta il metodo principale di cura della patologia. Pertanto, è importante un approccio multidisciplinare che veda coinvolti il dermatologo, il chirurgo plastico e l’anatomia patologica per essere il più tempestivi possibile. La chirurgia plastica ha un ...