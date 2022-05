Energia: Letta, 'fondamentale tetto a prezzo del gas' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Il vero problema dell'Italia credo sia costituito dal gas. L'impatto del petrolio ha rilevanza maggiore in altri Paesi rispetto al nostro. Per questo è fondamentale il tetto al prezzo del gas che viene inserito nelle conclusioni del Consiglio europeo. Mentre per il petrolio possiamo trovare delle compensazioni, la questione del gas è la principale e il tetto al prezzo è un risultato fondamentale che va raggiunto". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a margine della segreteria del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Il vero problema dell'Italia credo sia costituito dal gas. L'impatto del petrolio ha rilevanza maggiore in altri Paesi rispetto al nostro. Per questo èilaldel gas che viene inserito nelle conclusioni del Consiglio europeo. Mentre per il petrolio possiamo trovare delle compensazioni, la questione del gas è la principale e ilalè un risultatoche va raggiunto". Lo ha detto il segretario del Pd Enricoa margine della segreteria del Pd.

