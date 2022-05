Energia: Draghi, 'Italia non penalizzata' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'Italia non è penalizzata dall'embargo sul petrolio russo, per noi l'embargo è dalla fine dell'anno e siamo più o meno come gli altri". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "Germania e Polonia si sono impegnate entro fine di anno a non importare gas russo e il cancelliere tedesco Scholz ha spiegato con grande sincerità le difficolta' a interrompere il gas russo ed è stato compreso da tutti gli altri leader". Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'non èdall'embargo sul petrolio russo, per noi l'embargo è dalla fine dell'anno e siamo più o meno come gli altri". Così il premier Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "Germania e Polonia si sono impegnate entro fine di anno a non importare gas russo e il cancelliere tedesco Scholz ha spiegato con grande sincerità le difficolta' a interrompere il gas russo ed è stato compreso da tutti gli altri leader".

