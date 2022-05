Pubblicità

sportface2016 : #Endurance, a Pisa gli azzurri saranno sotto osservazione in vista di Verona - PisaTurismo : Dal 2 al 5 giugno l'ippodromo di San Rossore sarà protagonista dei Campionati del mondo di Endurance equestre 'Long… - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Otto campioni in carica per la sfida a San Rossore - QuiNewsPisa : Otto campioni in carica per la sfida a San Rossore - portale_cavallo : VIM Spa Campionati Italiani di Endurance 2022 Open: 241 iscritti si contenderanno ben 12 titoli a San Rossore di Pi… -

SPORTFACE.IT

- Tutto pronto per i Vim Spa Campionati Italiani2022 Open, che si disputeranno dal 2 al 5 Giugno nella tenuta di San Rossore. Alla manifestazione, che riunisce insieme, per la prima ...Manca esattamente un mese al prossimo impegno della Six Hours of the Glen , terzo degli appuntamenti dell'IMSA MichelinCup. Un impegno a cui il team Cetilar Racing giunge dopo avere conquistato lo scorso marzo alla 12 Ore di Sebring uno storico successo nella classe GTD con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero ... Endurance, a Pisa azzurri sotto osservazione in vista di Verona 2022 a ottobre Per la prima volta nella storia dell'endurance italiano insieme in un unico evento tutte le categorie della disciplina dell'endurance: appuntamento dal 2 al 5 .... Nella lista degli iscritti, 136 nell ...Pisa, 27 maggio 2022 – Manca esattamente un mese al prossimo impegno della Six Hours of the Glen, terzo degli appuntamenti dell'IMSA Michelin Endurance Cup. Un impegno a cui il team Cetilar Racing giu ...