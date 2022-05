Elon Musk, il meme contro la comunità Lgbtq+ alla vigilia del mese del Pride (Di martedì 31 maggio 2022) L’ultimo tweet di Elon Musk è un meme contro la comunità Lgbtq+. O meglio, un meme contro l’arrivo di contenuti social che riguardano il Pride Month, il mese che la comunità Lgbtq+ ha scelto per concentrare manifestazioni e campagne social a sostegno dei propri diritti. Il meme è abbastanza chiaro: un uomo urla impaurito «Sta arrivando», mentre alle sue spalle sta arrivando un tornado di sabbia con tutte le icone delle principali piattaforme social colorate con la bandiera arcobaleno. Per gli appassionati, secondo il portale Know your meme questa immagine arriva da una campagna pubblicitaria iniziata nel 2014 per il film Into the Storm. May ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) L’ultimo tweet diè unla. O meglio, unl’arrivo di contenuti social che riguardano ilMonth, ilche laha scelto per concentrare manifestazioni e campagne social a sostegno dei propri diritti. Ilè abbastanza chiaro: un uomo urla impaurito «Sta arrivando», mentre alle sue spalle sta arrivando un tornado di sabbia con tutte le icone delle principali piattaforme social colorate con la bandiera arcobaleno. Per gli appassionati, secondo il portale Know yourquesta immagine arriva da una campagna pubblicitaria iniziata nel 2014 per il film Into the Storm. May ...

