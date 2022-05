Elena Bonetti a Napoli. Michele Cutolo (Mcl) alla ministra: Sostegno pieno al Family act, sarà una svolta (Di martedì 31 maggio 2022) “Ringrazio la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti per essere venuta a Napoli. Insieme a lei abbiamo non solo fatto alcuni importanti incontri istituzionali, ma abbiamo avuto l’occasione di soffermarci sui problemi che attanagliano la famiglia e le giovani generazioni”. Michele Cutolo, vicepresidente nazionale del Movimento cristiano lavoratori, ha accompagnato la ministra Bonetti prima all’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa poi alla Curia per l’incontro con l’Arcivescovo Domenico Battaglia. “Gli argomenti trattati in questa giornata sono stati molteplici. Io, come vicepresidente Mcl, mi sento di riaffermare che siamo sempre stati promotori di opere sociali di ampio respiro che vanno dall’interesse per la famiglia ... Leggi su ildenaro (Di martedì 31 maggio 2022) “Ringrazio laper le Pari Opportunitàper essere venuta a. Insieme a lei abbiamo non solo fatto alcuni importanti incontri istituzionali, ma abbiamo avuto l’occasione di soffermarci sui problemi che attanagliano la famiglia e le giovani generazioni”., vicepresidente nazionale del Movimento cristiano lavoratori, ha accompagnato laprima all’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa poiCuria per l’incontro con l’Arcivescovo Domenico Battaglia. “Gli argomenti trattati in questa giornata sono stati molteplici. Io, come vicepresidente Mcl, mi sento di riaffermare che siamo sempre stati promotori di opere sociali di ampio respiro che vanno dall’interesse per la famiglia ...

