Elden Ring: la guida ufficiale di 600 pagine è qui, ecco cosa contiene (Di martedì 31 maggio 2022) Un titolo prodotto da FromSoftware è un titolo, storicamente, emblematico. Ricco di misteri, quest nascoste, tesori e tanto altro. Ed è per questo che la stessa azienda di Myiazaki ha deciso di collaborare con Kadokawa nella realizzazione di una vera e propria enciclopedia di 600 pagine dedicata alla sua ultima fatica. Elden Ring, arriva la guida ufficiale – 310522 www.computermagazine.it600 pagine. Una guida, o per meglio dire, un'enciclopedia, di quella che è l'ultima iterazione di FromSoftware. Il GDR ambientato nell'Interregno è, ancora oggi a diverse settimane dalla sua uscita, uno dei titoli più giocati ed apprezzati. Ragione per cui Kadokawa, in collaborazione con FromSoftware, ha deciso di regalare ai fan una guida alle gesta in ...

