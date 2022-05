Edoardo Molinari ' prescelto' Sarà il vice nella Ryder Cup - Sport - quotidiano net

(Di martedì 31 maggio 2022)è stato nominato dal capitano della squadra dell'Europa Henrik Stenson come suoCup dell'anno prossimo in Italia LaCup 2023 assume tinte sempre più azzurre. ...

NBCSEdgeGolf : Edoardo Molinari named Euro Ryder Cup vice captain - muttinis : RT @FederGolf: ???? Sarà una #RyderCup a forti tinte azzurre quella che nel 2023 si disputerà al @marcosimonegolf. ??Il Capitano @henrikstens… - zazoomblog : Ryder Cup 2023 Edoardo Molinari vice capitano - Sport - Altri Sport - - stefano_zz : RT @FederGolf: ???? Sarà una #RyderCup a forti tinte azzurre quella che nel 2023 si disputerà al @marcosimonegolf. ??Il Capitano @henrikstens… - Uaranger : RT @IanJamesMora: Edoardo Molinari vicecapitano di Ryder Cup a Roma -

