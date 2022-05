Ecco perché papa Francesco ha scelto come cardinale il vescovo di Como Oscar Cantoni e non Mario Delpini

Pubblicità

vannisantoni : Ecco una cosa pericolosa (repost, sì, perché è molto pericolosa e se ne sta parlando zero): - gparagone : Quegli 'ecco perché' dei marziani di @repubblica... - Mov5Stelle : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, lo stesso che vorrebbe reintrodurre i voucher e alimentare un precariato… - ero_coso : @patriziaandreoz Ecco perché sono single... - saralu_na : ecco perché sono single -

Forbes Italia

, possiamo dire che io vado in bici per faticare di meno,la bicicletta è in qualche modo cattiva: se non sei allenato non te la godi. E io voglio godermela, non voglio fare le gare o ...Allora, per quale motivo studiare questi due pianeti " [] ci forniranno fantastiche nuove prospettive sui pianeti simili al nostro, aiutandoci a capire l'aspetto e l'evoluzione della Terra ... Il ceo miliardario di Revolut Nik Storonsky lancia il suo fondo di venture capital basato sull'intelligenza artificiale