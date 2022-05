E’ ufficiale: nasce il movimento politico dell’Avvocato Polacco (Di martedì 31 maggio 2022) Avvocato penalista operante a Roma, l’avvocato è diventato un vero e proprio fenomeno social grazie alle sue iniziative e le sue dirette web in difesa dei cittadini, sull’onda dell’enorme successo e del grande appoggio da parte dei suoi oltre trecento mila followers , l’avvocato Polacco scende in campo a tutti gli effetti lanciando il suo movimento politico indirizzato all’unione delle varie associazioni che si sono distinte nella difesa dei diritti , per la creazione di una grande “Coalizione delle Libertà” . Ecco il lancio ufficiale del movimento politico dell’Avvocato Edoardo Polacco a difesa dei cittadini e dei loro diritti: “Le Sentinelle della Costituzione-iostoconlavvocatoPolacco” “Scenderemo in campo con le nostre competenze e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022) Avvocato penalista operante a Roma, l’avvocato è diventato un vero e proprio fenomeno social grazie alle sue iniziative e le sue dirette web in difesa dei cittadini, sull’onda dell’enorme successo e del grande appoggio da parte dei suoi oltre trecento mila followers , l’avvocatoscende in campo a tutti gli effetti lanciando il suoindirizzato all’unione delle varie associazioni che si sono distinte nella difesa dei diritti , per la creazione di una grande “Coalizione delle Libertà” . Ecco il lanciodelEdoardoa difesa dei cittadini e dei loro diritti: “Le Sentinelle della Costituzione-iostoconlavvocato” “Scenderemo in campo con le nostre competenze e ...

