“É sempre mezzogiorno” | cafoncelli di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 31 maggio 2022) Per l’ultimo martedì di questa fortunata annata,prepara un pane sciuè sciuè, da preparare in giornata e senza patire il caldo estivo, poiché richiede una cottura veloce. Vediamo come preparare i. Ingredienti 1 kg farina tipo 2, 10 g lievito di birra, 20 g sale, 750 ml acqua fredda, 20 g olio evo Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina tipo 2, il lievito di birra fresco sbriciolato ed aggiungiamo, pian piano, gran parte dell’acqua, mescolando nel frattempo con un cucchiaio. Ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Lavoriamo qualche minuto e, infine, aggiungiamo l’olio. Impastiamo fino a far assorbire il grasso all’impasto. Copriamo e lasciamo lievitare per 2 ore a temperatura ambiente: dopo la prima ora, però, diamo delle pieghe all’impasto direttamente nella ...