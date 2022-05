È morto Carlo Smuraglia, partigiano-avvocato e presidente onorario dell’Anpi (Di martedì 31 maggio 2022) È morto a Milano Carlo Smuraglia, presidente onorario dell’Anpi, avvocato ed ex parlamentare. Era nato ad Ancona nel 1923, avrebbe compiuto 99 anni ad agosto. Prima partigiano, poi avvocato e docente, Smuraglia è stato eletto senatore per tre volte ed è stato il presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia dal 2011 al 2017, quando si è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Èa Milanoed ex parlamentare. Era nato ad Ancona nel 1923, avrebbe compiuto 99 anni ad agosto. Prima, poie docente,è stato eletto senatore per tre volte ed è stato ildell’Associazione nazionale partigiani d’Italia dal 2011 al 2017, quando si è L'articolo proviene da Inews24.it.

