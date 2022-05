“È il corpo di Gabriele”. Lo chef 22enne trovato morto tra gli scogli: nessuna pista esclusa (Di martedì 31 maggio 2022) L’hanno trovato senza vita sulle rocce dopo essere caduto. A perdere la vita uno chef di 22 anni che lavorava a La Valletta, capitale di Malta. Quella scogliera la conosceva bene perché ci andava soprattutto quando era di riposo dal suo lavoro. La tragedia ha sconvolto la cittadina di Borgomanero in provincia di Novara da cui proveniva. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento: a perdere la vita è stato Gabriele Cecconi, giovane cuoco di 22 anni che lavorava a Malta. Abitava alla cascina Barbarana, ai confini col territorio di Cureggio. Aveva frequentato l’istituto alberghiero a Gattinara poi, dopo una serie di stage in locali italiani aveva colto l’occasione di un’offerta di lavoro all’estero. Nonostante la giovanissima età era uno degli chef di Palazzo Parisio, uno degli hotel ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022) L’hannosenza vita sulle rocce dopo essere caduto. A perdere la vita unodi 22 anni che lavorava a La Valletta, capitale di Malta. Quellaera la conosceva bene perché ci andava soprattutto quando era di riposo dal suo lavoro. La tragedia ha sconvolto la cittadina di Borgomanero in provincia di Novara da cui proveniva. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento: a perdere la vita è statoCecconi, giovane cuoco di 22 anni che lavorava a Malta. Abitava alla cascina Barbarana, ai confini col territorio di Cureggio. Aveva frequentato l’istituto alberghiero a Gattinara poi, dopo una serie di stage in locali italiani aveva colto l’occasione di un’offerta di lavoro all’estero. Nonostante la giovanissima età era uno deglidi Palazzo Parisio, uno degli hotel ...

