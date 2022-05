Dybala | Schira | “Destino intrecciato con quello di Lukaku”

(Di martedì 31 maggio 2022)– Nicolò, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, sulle colonne de ‘Il Giornale’, scrivendo sul futuro die l’intreccio con. Ecco quanto affermato. “Per la Joya c’è da tempo una bozza d’intesa come anticipato ad Aprile: contratto triennale da 7 milioni annui con opzione per il quarto anno. Da limare qualcosa tra parte fissa e bonus, ma l’operazione sembra molto ben avviata. Ildell’argentino si intreccia, condi Big Rom. Il belga ha deciso di lasciare il Chelsea e vuole tornare a Milano. Affare complicato ma i margini potrebbero esserci. Tutto dipenderà dagli inglesi: se dovessero aprire al prestito, l’operazione potrebbe decollare”. Paulo ...

Pubblicità

_alessandra27_ : @Mirko799 @JMCLuigi contatti dybala-inter da febbraio, leggiti i tweet di Schira - Domi_1996 : @NicoSchira Schira avevi dato rinnovo di perisic fatto e dybala già all’Inter - 1987_Lorenza : RT @giuventinaa_: Dybala stava trattando con l’Inter già a febbraio (notizia di Schira), le voci poi c’erano già da novembre, e la juve la… - giuventinaa_ : Dybala stava trattando con l’Inter già a febbraio (notizia di Schira), le voci poi c’erano già da novembre, e la ju… - carloleccardi : @_Paul_Atreides @CarcarloMarr Tra l altro schira parla di belotti vicino al Monza...sai che squadrone ..belotti Ber… -

Chiamarsi Bomber

Prende forma la nuova Juventus. L'addio die Chiellini, ma soprattutto gli ingaggi sempre più imminenti di Di Maria, Pogba e forse ... ci pensa il super esperto di mercato Nicolò: Chi è ...Dalla sua pagina Twitter , il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolòrivela le ultime indiscrezioni sul sempre più probale approdo all' Inter di Pauloche, dopo aver salutato la Juventus all'Allianz Stadium, non prederà parte alla trasferta di Firenze ... Il punto di Schira: “Dybala-Roma solo voci, l’Inter resta in pole. Ecco le ultime su Pogba alla Juve e Schick al Napoli” Calciomercato Inter: il quadro generale su tutti gli obiettivi dei nerazzurri, spiccano Mkhitaryan, Bremer e Dybala ...Il giornalista sportivo ha aggiunto che potrebbe arrivare il ghanese in caso di partenza di Arthur Melo ed uno fra Rabiot e McKennie ...