Duecento milioni, follia Leao: la nuova mossa del Milan (Di martedì 31 maggio 2022) Rafael Leao, talentuoso attaccante del Milan, è stato uno dei protagonisti in assoluto per la vittoria dello Scudetto: il piano dei rossoneri Nel corso dei mesi il suo rendimento è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 31 maggio 2022) Rafael, talentuoso attaccante del, è stato uno dei protagonisti in assoluto per la vittoria dello Scudetto: il piano dei rossoneri Nel corso dei mesi il suo rendimento è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

ferrix88 : @deliux9 @musagete10 Sono quelli, 2021-2022 duecento milioni in meno di ricavi sui costi, con le plusvalenze deriva… - sandronaxi : RT @Ste_Mazzu: La curiosa dispercezione per cui i meno di duecento MILIONI l'anno truffati sul reddito di cittadinanza sono il problema del… - MaurizioBrando : RT @Ste_Mazzu: La curiosa dispercezione per cui i meno di duecento MILIONI l'anno truffati sul reddito di cittadinanza sono il problema del… - katun79 : RT @Ste_Mazzu: La curiosa dispercezione per cui i meno di duecento MILIONI l'anno truffati sul reddito di cittadinanza sono il problema del… - boomkatsuki : RT @Ste_Mazzu: La curiosa dispercezione per cui i meno di duecento MILIONI l'anno truffati sul reddito di cittadinanza sono il problema del… -