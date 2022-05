Ducati | presentati i nuovi accessorie esclusivi per la Streetfighter V2

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 31 maggio 2022) Attraverso i propri canali ufficiali, laha comunicato la disponibilità per una nuova gamma di accessori destinati allaV2; come si legge nel comunicato pubblicato da.com, “è disponibile nelle concessionarie della reteuna ricca gamma di accessori progettati dalla Casa di Borgo Panigale per rendere loV2 ancora più sportivo e per arricchirne ulteriormente l’estetica”. Il set di accessori L’accessorio principe della nuova gamma dellaV2 è rappresentato da un set di ali in carbonio, composto da quattro elementi in fibra strutturale. L’accessorio, “pensato per chi vuole donare alla propria moto un ulteriore tocco dità e migliorarne il controllo nell’utilizzo in pista”, ...