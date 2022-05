Draghi “In estate il massimo impatto delle sanzioni alla Russia” (Di martedì 31 maggio 2022) Bruxellese – Si apre la strada per il tetto al prezzo del gas richiesto dall’Italia. Lo ha annunciato il presidente Draghi al termine del vertice dei capi di Stato e di governo. “E’ stato un Consiglio europeo un pò lungo ma siamo abbastanza soddisfatti dai risultati”, dice nella conferenza stampa a conclusione del vertice di Bruxelles dedicato ai temi dell’energia e della difesa. “L’azione dell’Ue sull’energia si svilupperà su molti fronti -ha spiegato il premier- Sul funzionamento del mercato dell’energia e sui prezzi alti siamo stati accontentati. La Commissione ha ricevuto ufficialmente mandato per studiare il price cap”. “Il momento di massimo impatto di tutte le sanzioni fin qui approvate sulla Russia – aggiunge – sarà da questa estate in poi”. “L’accordo è stato un ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 31 maggio 2022) Bruxellese – Si apre la strada per il tetto al prezzo del gas richiesto dall’Italia. Lo ha annunciato il presidenteal termine del vertice dei capi di Stato e di governo. “E’ stato un Consiglio europeo un pò lungo ma siamo abbastanza soddisfatti dai risultati”, dice nella conferenza stampa a conclusione del vertice di Bruxelles dedicato ai temi dell’energia e della difesa. “L’azione dell’Ue sull’energia si svilupperà su molti fronti -ha spiegato il premier- Sul funzionamento del mercato dell’energia e sui prezzi alti siamo stati accontentati. La Commissione ha ricevuto ufficialmente mandato per studiare il price cap”. “Il momento didi tutte lefin qui approvate sulla– aggiunge – sarà da questain poi”. “L’accordo è stato un ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Il momento di massimo impatto di tutte le sanzioni fin qui approvate' sulla Russia 'sarà da questa estate in poi'.… - quotidianodirg : Bruxellese – Si apre la strada per il tetto al prezzo del gas richiesto dall’Italia. Lo ha annunciato il presidente… - Incontricivili : Il 21 giugno #Draghi riferirà in parlamento sulla guerra. Solstizio d’estate: i Druidi, gli egizi, i Maja, i roma… - livic751 : RT @4everAnnina: Il 21 giugno #Draghi riferirà in parlamento sulla guerra. Solstizio d’estate: i Druidi, gli egizi, i Maja, i romani e mo… - gipsy1966 : RT @AcchiappaMosche: #Draghi : ' Il momento di massimo impatto delle sanzioni alla Russia sarà dall'estate '. Sipario. -