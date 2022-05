Donnet: “Generali un bene di tutti, non di alcuni imprenditori” (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Le Generali sono “importanti” per l’Italia, sono “un bene di tutti e non devono essere proprietà di alcuni imprenditori o famiglie”. Philippe Donnet, group ceo di Generali, difende la governance del gruppo assicurativo e l’assetto emerso dopo l’assemblea degli azionisti dello scorso 29 aprile, che ha sancito la vittoria della lista del consiglio uscente e la sua conferma per il terzo mandato. In audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, dove era stato convocato lo scorso aprile per poi essere rinviato per motivi di opportunità dopo l’assemblea, il manager francese ha difeso il gruppo assicurativo e la sua centralità per il Paese. Contro l’attivismo di alcuni soci. Il modello di governance ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Lesono “importanti” per l’Italia, sono “undie non devono essere proprietà dio famiglie”. Philippe, group ceo di, difende la governance del gruppo assicurativo e l’assetto emerso dopo l’assemblea degli azionisti dello scorso 29 aprile, che ha sancito la vittoria della lista del consiglio uscente e la sua conferma per il terzo mandato. In audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, dove era stato convocato lo scorso aprile per poi essere rinviato per motivi di opportunità dopo l’assemblea, il manager francese ha difeso il gruppo assicurativo e la sua centralità per il Paese. Contro l’attivismo disoci. Il modello di governance ...

Pubblicità

InvestingItalia : Generali, nessun piano di fusione con UniCredit, no interesse da francesi - Donnet - - lifestyleblogit : Donnet: 'Generali un bene di tutti, non di alcuni imprenditori' - - italiaserait : Donnet: “Generali un bene di tutti, non di alcuni imprenditori” - LocalPage3 : Donnet: 'Generali un bene di tutti, non di alcuni imprenditori' - fisco24_info : Donnet: 'Generali un bene di tutti, non di alcuni imprenditori': (Adnkronos) - Le Generali sono 'importanti' per l'… -