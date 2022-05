Dona il 5×1000 al Sud: via alla campagna di informazione. Misura gratuita, ma non tutti lo sanno (Di martedì 31 maggio 2022) Prende il via da Napoli la nuova “campagna di sensibilizzazione – Dona il 5×1000 al Sud” promossa da Assif Campania (diramazione regionale di Assif– Associazione Italiana Fundraiser) insieme al Pio Monte della Misericordia, a Odcec Napoli (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Napoli) e al Csv (Centro Servizi per il Volontariato) di Napoli e Csvnet Campania. Testimonial della campagna 2022 e protagonista d’eccezione del nuovo video ufficiale è lo scrittore Maurizio De Giovanni, insieme ai giovani volontari dell’Associazione di promozione sociale Amici di Peter Pan, giovanissimi autori anche del video. L’iniziativa è stata presentata oggi (martedì 31 maggio) presso la “Casa delle Arti e dei Mestieri” nello storico palazzo del Pio Monte della Misericordia Nicola Caracciolo di San Vito, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 31 maggio 2022) Prende il via da Napoli la nuova “di sensibilizzazione –ilal Sud” promossa da Assif Campania (diramazione regionale di Assif– Associazione Italiana Fundraiser) insieme al Pio Monte della Misericordia, a Odcec Napoli (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Napoli) e al Csv (Centro Servizi per il Volontariato) di Napoli e Csvnet Campania. Testimonial della2022 e protagonista d’eccezione del nuovo video ufficiale è lo scrittore Maurizio De Giovanni, insieme ai giovani volontari dell’Associazione di promozione sociale Amici di Peter Pan, giovanissimi autori anche del video. L’iniziativa è stata presentata oggi (martedì 31 maggio) presso la “Casa delle Arti e dei Mestieri” nello storico palazzo del Pio Monte della Misericordia Nicola Caracciolo di San Vito, ...

