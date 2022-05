Domenica In, purtroppo non ha retto al dolore: il pianto disperato durante la diretta (Di martedì 31 maggio 2022) Tiziana Giardoni si scioglie in lacrime nello studio di Domenica In, il ricordo di Stefano D’Orazio è troppo forte. Sono stati momenti di fortissima emozione quelli vissuti dai telespettatori di Domenica In nel corso della puntata di ieri. Nello studio di Mara Venier, tra i tanti ospiti, è stata presente anche Tiziana Giardoni, vedova dell’indimenticabile Stefano D’Orazio, batterista (oltre che voce e flauto traverso) dei Pooh dal 1971 al 2009. Stefano D’Orazio è venuto a mancare tragicamente il 7 novembre 2020, lasciando un enorme vuoto in tutti i suoi fan e in tutte le persone che gli volevano bene, a cominciare proprio da Tiziana Giardoni che ha condiviso un amore meraviglioso con l’artista. La vedova di D’Orazio ha raccontato quei momenti terribili, dalla scoperta della positività al Covid-19 fino al tragico epilogo. In un primo ... Leggi su topicnews (Di martedì 31 maggio 2022) Tiziana Giardoni si scioglie in lacrime nello studio diIn, il ricordo di Stefano D’Orazio è troppo forte. Sono stati momenti di fortissima emozione quelli vissuti dai telespettatori diIn nel corso della puntata di ieri. Nello studio di Mara Venier, tra i tanti ospiti, è stata presente anche Tiziana Giardoni, vedova dell’indimenticabile Stefano D’Orazio, batterista (oltre che voce e flauto traverso) dei Pooh dal 1971 al 2009. Stefano D’Orazio è venuto a mancare tragicamente il 7 novembre 2020, lasciando un enorme vuoto in tutti i suoi fan e in tutte le persone che gli volevano bene, a cominciare proprio da Tiziana Giardoni che ha condiviso un amore meraviglioso con l’artista. La vedova di D’Orazio ha raccontato quei momenti terribili, dalla scoperta della positività al Covid-19 fino al tragico epilogo. In un primo ...

