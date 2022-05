Doctor Strange 2 – Sam Raimi “non pensavo di fare un altro film” (Di martedì 31 maggio 2022) Ancora nessuna data per Doctor Strange 2, ma secondo le ultime indiscrezioni e ipotesi la fatidica data potrebbe aggirarsi intorno al 22 giugno 2022. Scene eliminate e anticipazioni su trame e personaggi continuano a diffondersi su blog e social network, ma le dichiarazioni del regista Sam Raimi, reduce dai commenti di Spider-Man 3, rivelano dettagli interessanti sulla sfida per la realizzazione del film. Doctor Strange 2 è una nuova sfida per Sam Raimi “Non pensavo di poter affrontare di nuovo un’esperienza del genere, proprio per come erano andate le cose con Spider-Man 3”, ha dichiarato Raimi. “Internet stava impazzendo e alla gente quel film non era mai piaciuto… Di certo, avrebbero trovato un modo per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Ancora nessuna data per2, ma secondo le ultime indiscrezioni e ipotesi la fatidica data potrebbe aggirarsi intorno al 22 giugno 2022. Scene eliminate e anticipazioni su trame e personaggi continuano a diffondersi su blog e social network, ma le dichiarazioni del regista Sam, reduce dai commenti di Spider-Man 3, rivelano dettagli interessanti sulla sfida per la realizzazione del2 è una nuova sfida per Sam“Nondi poter affrontare di nuovo un’esperienza del genere, proprio per come erano andate le cose con Spider-Man 3”, ha dichiarato. “Internet stava impazzendo e alla gente quelnon era mai piaciuto… Di certo, avrebbero trovato un modo per ...

