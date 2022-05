Djokovic-Nadal in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di martedì 31 maggio 2022) Novak Djokovic e Rafael Nadal si affronteranno nei quarti di finale del Roland Garros 2022. Va in scena il capitolo numero cinquantanove della straordinaria rivalità tra questi due straordinari campioni. Il numero uno del mondo conduce per 30-28 ma il maiorchino ha un bilancio favorevole sia sulla terra battuta (19-8) sia soprattutto nello Slam parigino (7-2). L’anno scorso, tuttavia, fu proprio il serbo ad imporsi in semifinale dopo un’epica battaglia durata quattro set. Sicuramente Nole, nonostante il lungo calvario dovuto al vaccino contro il Covid-19, arriva meglio preparato all’appuntamento dal punto di vista fisico. Il vento è in poppa dopo la finale di Belgrado, la semifinale a Madrid ed il titolo agli Internazionali d’Italia. Lo spagnolo, al contrario, mai come quest’anno ha dovuto preparare ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Novake Rafaelsi affronteranno nei quarti di finale del. Va in scena il capitolo numero cinquantanove della straordinaria rivalità tra questi due straordinari campioni. Il numero uno del mondo conduce per 30-28 ma il maiorchino ha un bilancio favorevole sia sulla terra battuta (19-8) sia soprattutto nello Slam parigino (7-2). L’anno scorso, tuttavia, fu proprio il serbo ad imporsi in semifinale dopo un’epica battaglia durata quattro set. Sicuramente Nole, nonostante il lungo calvario dovuto al vaccino contro il Covid-19, arriva meglio preparato all’appuntamento dal punto di vista fisico. Il vento è in poppa dopo la finale di Belgrado, la semifinale a Madrid ed il titolo agli Internazionali d’Italia. Lo spagnolo, al contrario, mai come quest’anno ha dovuto preparare ...

