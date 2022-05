Disordini alla finale di Champions League: l’Uefa avvia indagine indipendente (Di martedì 31 maggio 2022) l’Uefa ha annunciato un’inchiesta indipendente sui Disordini di Parigi in occasione della finale di Champions League di sabato 28 maggio. L’inchiesta riguarderà “il processo decisionale, la responsabilità e i comportamenti di tutte le entità coinvolte nella finale” e sarà condotta in modo indipendente dal parlamentare portoghese Tiago Brandão Rodrigues, già ministro portoghese dell’Istruzione (responsabile anche dello sport e della gioventù) tra il 2015 e il 2022, membro del consiglio della Fondazione dell’Agenzia mondiale antidoping (2019-2021) e addetto olimpico portoghese durante i Giochi Olimpici del 2012 a Londra, che lavorerà pro bono. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022)ha annunciato un’inchiestasuidi Parigi in occasione delladidi sabato 28 maggio. L’inchiesta riguarderà “il processo decisionale, la responsabilità e i comportamenti di tutte le entità coinvolte nella” e sarà condotta in mododal parlamentare portoghese Tiago Brandão Rodrigues, già ministro portoghese dell’Istruzione (responsabile anche dello sport e della gioventù) tra il 2015 e il 2022, membro del consiglio della Fondazione dell’Agenzia mondiale antidoping (2019-2021) e addetto olimpico portoghese durante i Giochi Olimpici del 2012 a Londra, che lavorerà pro bono. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo ...

