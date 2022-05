Diretta Via all'accordo per l'embargo sul petrolio russo. La mossa della Lituania: così può scattare l'ira di Putin (Di martedì 31 maggio 2022) L'Unione europea ha raggiunto un accordo sull'embrago al petrolio russo. Dopo settimane di vertici e di buchi nell'acqua, Bruxelles ha trovato l'intesa. Ma si tratta di un'intesa a metà. Lo stop immediato sarà al momento solo per due terzi del petrolio che proviene dalla Russia. Intanto in un colloquio telefonico tra Erdogna e Zelensky è stata ribadita la volontà di un ripristino della pace in tempi brevi. In Francia, dopo l'uccisione del giornalista Fredric Leclerc-Imhoff, la prpcura francese ha aperto un'inchiesta per crimini di guerra, come ha reso noto la procura antiterrorismo. Ore 6.48 Vertice Ue: Mosca apra a corridoi umanitari e a rientro sfollati "Il Consiglio europeo condanna risolutamente la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Esorta la Russia a fermare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) L'Unione europea ha raggiunto unsull'embrago al. Dopo settimane di vertici e di buchi nell'acqua, Bruxelles ha trovato l'intesa. Ma si tratta di un'intesa a metà. Lo stop immediato sarà al momento solo per due terzi delche proviene dalla Russia. Intanto in un colloquio telefonico tra Erdogna e Zelensky è stata ribadita la volontà di un ripristinopace in tempi brevi. In Francia, dopo l'uccisione del giornalista Fredric Leclerc-Imhoff, la prpcura francese ha aperto un'inchiesta per crimini di guerra, come ha reso noto la procura antiterrorismo. Ore 6.48 Vertice Ue: Mosca apra a corridoi umanitari e a rientro sfollati "Il Consiglio europeo condanna risolutamente la guerra di aggressioneRussia contro l'Ucraina. Esorta la Russia a fermare ...

