Digitale | Lef sceglie l’IoT di Zerynth per innovare le imprese italiane

(Adnkronos) – Lef-Lean Experience Factory, il più integrato digital innovation hub al mondo che affianca le imprese nella trasformazione Digitale, ha scelto le soluzioni IoT di Zerynth per realizzare uno use case di interconnessione dei macchinari industriali. L'obiettivo è mostrare alle aziende manifatturiere italiane come sia possibile uniformare la vista sul proprio parco macchine, indipendentemente dal produttore e dal loro stato tecnologico e innovare il proprio shop floor rendendolo connesso in meno di 3 ore e con un fermo macchina inferiore ai 30 minuti. E l'obiettivo è sfruttare appieno le opportunità del paradigma dell'Industria 4.0. Digitalizzare i macchinari di vecchia generazione per un monitoraggio più attento e sicuro della produzione è una delle principali sfide per le ...

