(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “La diffusione deisegna profondamente la vita delle democrazie dal punto di vista della formazione del consenso e del rapporto tra cittadini. La realtà in larga misura mistificata, inventata, deformata dagli algoritmi ma anche dal punto di vista delle leadership che possono essere costruite e inventate dai. Questa è una forte influenzaqualità della democrazia“. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo Denella presentazione del suo libro “La democrazia al bivio“. Desottolinea che la mistificazione deiincide“qualità della vita democratica” in Italia in particolare“produttività – spiega – delle democrazie con i regimi democratici ...

Pubblicità

anteprima24 : ** De Luca contro i #Social e sulla #Sanità: 'Rubati alla #Campania 220 milioni' ** - PhryneFisher4 : RT @POPOLOdiTWlTTER: “Facevano pulizia etnica e voi li chiamate democratici?” De Luca, nuova bordata contro l’Ucraina: e Letta costretto a… - Gennaro55591240 : Luca mo fa morire ?? ogni giorno a 'combattere' contro gli avvocati (a gratis) di Adl. Arrenditi! - maixas_ : @comixfactory @OperaSpaziale Cos’hai contro Luca Ward? - Luca_1998 : RT @PaoloGentiloni: Accordo sul sesto pacchetto di #sanzioni. Entro fine anno taglio del 90% del petrolio russo. Un lungo negoziato e alla… -

Il suo compagno, seduto con gli altri quasi in cerchio nell'aula grande della scuola, dopo ... questa farsa di scuola che sta in piedi tra avvocati, corsi sulla digitalizzazione, corsiil ...L'anno scorso terzo posto ed eliminazione alla semifinale play - off, quest'anno il capolavoro: quarto posto e vittoria della finaleil Pisa (dell'altro pescareseD'Angelo). Nel Monza ...ci sono infatti dei procedimenti in corso e spetta unicamente ai giudici esprimersi al riguardo” ha scritto in una nota legale in cui aggiunge che contro di lui sono state dette falsità e frasi ...REGGIO EMILIA – Operazione riuscita per Luca Cigarini. Il centrocampista della Reggiana è ... Un grave infortunio che lo ha tolto dai giochi al termine della gara di andata dei playoff contro la ...