De Jong sul suo futuro: «Voglio stare al Barcellona, mi sento bene qui. Basta altre voci»

Il centrocampista del Barcellona, Frankie De Jong, ha parlato ai microfoni di ESPN per il suo futuro. Le sue dichiarazioni: LE DICHIARAZIONI – «Preferisco restare al Barça. L'ho detto prima, il Barcellona è il club dei miei sogni. Non Voglio più parlare di voci. Mi sento bene a Barcellona. Non c'è accordo e niente di ufficiale» L'articolo proviene da Calcio News 24.

