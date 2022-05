De Bruyne contro la Nations League: “Torneo che non mi interessa, troppi impegni” (Di martedì 31 maggio 2022) Anche Kevin De Bruyne si aggiunge alle proteste sui troppi impegni per i calciatori. “Altre due settimane di impegni sono troppe“, confessa il centrocampista del Manchester City e della Nazionale belga, ora impegnata con la Nations League. “Noi calciatori non possiamo cambiare nulla, ma onestamente a me questo Torneo non interessa – dice al Daily Mail -. Penso che queste gare siano come amichevoli a cui viene data troppa importanza. Ripeto, noi le giocheremo ma è come se fosse una sorta di Torneo di preparazione. Come calciatori possiamo dire che vogliamo riposare di più perché alla fine in un anno abbiamo massimo tre settimane di libertà. Anche se lo diciamo, però, non cambierà nulla, quindi faremo il nostro lavoro sul campo”. Nei ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Anche Kevin Desi aggiunge alle proteste suiper i calciatori. “Altre due settimane disono troppe“, confessa il centrocampista del Manchester City e della Nazionale belga, ora impegnata con la. “Noi calciatori non possiamo cambiare nulla, ma onestamente a me questonon– dice al Daily Mail -. Penso che queste gare siano come amichevoli a cui viene data troppa importanza. Ripeto, noi le giocheremo ma è come se fosse una sorta didi preparazione. Come calciatori possiamo dire che vogliamo riposare di più perché alla fine in un anno abbiamo massimo tre settimane di libertà. Anche se lo diciamo, però, non cambierà nulla, quindi faremo il nostro lavoro sul campo”. Nei ...

