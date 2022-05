Dalla Pisana oltre 10 milioni per i nuovi giovani agricoltori del Lazio (Di martedì 31 maggio 2022) La Regione Lazio ha investito 10 milioni e mezzo di euro del bilancio regionale per un ulteriore scorrimento della misura 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020 dedicata ai nuovi insediamenti di giovani agricoltori. Ad annunciare la notizia il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che aggiunge: “Grazie a questo nuovo stanziamento il Lazio avrà 150 nuovi giovani agricoltrici che con i fondi europei potranno investire con coraggio e passione nel nostro territorio, guardando con speranza al futuro. Qualche tempo fa avevamo preso un impegno con questi ragazzi e cioè quello di permettere a chi aveva il sogno di creare una start up agricola, di realizzarlo. Il nuovo finanziamento metterà dunque ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022) La Regioneha investito 10e mezzo di euro del bilancio regionale per un ulteriore scorrimento della misura 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale del2014-2020 dedicata aiinsediamenti di. Ad annunciare la notizia il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti che aggiunge: “Grazie a questo nuovo stanziamento ilavrà 150agricoltrici che con i fondi europei potranno investire con coraggio e passione nel nostro territorio, guardando con speranza al futuro. Qualche tempo fa avevamo preso un impegno con questi ragazzi e cioè quello di permettere a chi aveva il sogno di creare una start up agricola, di realizzarlo. Il nuovo finanziamento metterà dunque ...

ilfaroonline : Educazione alimentare, dalla Pisana fondi per realizzare programmi nelle scuole: il bando - zazoomblog : Educazione alimentare dalla Pisana fondi per realizzare programmi nelle scuole: il bando - #Educazione #alimentare… - cascinanotizie : ?? Auguri Benedetta per il primo anno del centro estetico 'Il Girasole' ?? Marina di Pisa in festa per la scommessa v… -