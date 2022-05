Dai caschi come borsette di Chanel alle giacche da pilota di Dior. Fino alle tute in pelle di Kim Kardashian. Come abbinare il trend assoluto che dalla primavera 2022 ci condurrà al prossimo inverno. (Di martedì 31 maggio 2022) A catalizzare l’attenzione e dettare il ritmo sul circuito del Gran Premio di Monte Carlo di questi giorni sono stati i reali di Monaco con la loro aplomb da sangue blu. Ma, giù dalle piste, le certezze di stile per la stagione in corso sono ben altre. Ebbene sì, moda e Formula 1 hanno stretto un grande sodalizio. I motori conquistano la moda. Letteralmente. A ben guardare, ce lo avevano confermato anche alcune sfilate peculiari delle ultime stagioni. Ma ora il trend è partito ufficialmente, dal tappeto rosso allo streetstyle. Per accompagnarci, senza ombra di dubbio, da questa primavera estate 2022 Fino all’autunno inverno 2023 inoltrato. Ecco Come. Motori, moda e Formula 1: il binomio perfetto L’estetica bikercore è la protagonista ... Leggi su amica (Di martedì 31 maggio 2022) A catalizzare l’attenzione e dettare il ritmo sul circuito del Gran Premio di Monte Carlo di questi giorni sono stati i reali di Monaco con la loro aplomb da sangue blu. Ma, giù dpiste, le certezze di stile per la stagione in corso sono ben altre. Ebbene sì, moda e Formula 1 hanno stretto un grande sodalizio. I motori conquistano la moda. Letteralmente. A ben guardare, ce lo avevano confermato anche alcune sfilate peculiari delle ultime stagioni. Ma ora ilè partito ufficialmente, dal tappeto rosso allo streetstyle. Per accompagnarci, senza ombra di dubbio, da questaestateall’autunno2023 inoltrato. Ecco. Motori, moda e Formula 1: il binomio perfetto L’estetica bikercore è la protagonista ...

Pubblicità

michelepassate1 : @AStramezzi @GiorgiaMeloni Occhio dottore non ci caschi !!! Dopo più di due anni di sofferenze causate dai partiti… - empezzodicuore : @Redblack100x100 Non iniziare a parlare di falli perché caschi male. Sono molteplici le vostre azioni da commentar… - AndreaLori5 : @OfficialTozzi @CriticaScient A Mario me caschi così, co ste mezze citazioni preconfezionate. Dai mettece der tuo. - Official__Famo : @Caschi_Male Avete festeggiato la vittoria di un trofeo scapoli-ammogliati alla stregua di un mondiale, ho il dirit… - Bolid61841879 : @docdav74 @ilbanale Se vai a vedere gli ultimi 20 anni caschi male però… dai menomale per la vostra coppa 5 posto s… -