Da Mariupol partita la prima nave cargo verso la Russia. Lavrov in Turchia l'8 giugno per i "corridoi del grano"

(Di martedì 31 maggio 2022) Nel 97esimo giorno di guerra in Ucraina, uncon un carico di metallo 2.500 tonnellate di bobine di acciaio ha lasciato il porto discortato dall'artiglieria della Flotta del Mar Nero e ...

Pubblicità

kettjbrown : RT @MarcoFattorini: Questa mattina dal porto di Mariupol è partita una nave cargo russa con 2.500 tonnellate di acciaio laminato ucraino. È… - liberalunicorno : RT @MarcoFattorini: Questa mattina dal porto di Mariupol è partita una nave cargo russa con 2.500 tonnellate di acciaio laminato ucraino. È… - Lialacor : RT @MarcoFattorini: Questa mattina dal porto di Mariupol è partita una nave cargo russa con 2.500 tonnellate di acciaio laminato ucraino. È… - PaoloMRCorti : RT @MarcoFattorini: Questa mattina dal porto di Mariupol è partita una nave cargo russa con 2.500 tonnellate di acciaio laminato ucraino. È… - TgLa7 : La nuova pace di #Mariupol (forse) L'approfondimento di @pidebbi #UkraineRussiaWar -

Filorussi: le navi civili diora sono la nostra flotta Alcune navi del porto dientreranno a far parte della flotta commerciale dell'autoproclamata e filorussa Repubblica popolare ...'Oggi 2.500 tonnellate di rotoli di lamiera laminata hanno lasciato il porto di, la barca e' diretta a Rostov', scrive sul Telegram il leader dei separatisti filo - russi di Donetsk. red - ...Secondo l'intelligence britannica l'obiettivo "politico" di Mosca è "l'occupazione dell'intero territorio degli oblast di Donetsk e Luhansk".La guerra in Ucraina è giunta al 97esimo giorno. Svolta al vertice straordinario europeo sul sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca: l'Ue ha trovato un accordo sull'embargo al petrolio russo via mar ...