(Di martedì 31 maggio 2022)taglierà ledi gas aEnergy in, dopo che la controllata tedesca del gruppo britannico si è rifiutata di aderire allo schema di pagamento chiesto da Mosca, con la conversione della somme versate in rubli. Il colosso statale russo ha affermato che lea si fermeranno daha un contratto annuale con Mosca per una fornitura di 1,2 miliardi di metri cubi l’anno, ossia circa il 2,5% delle importazioni totali di gas delladalla Russia. I principali operatori tedeschi ossia Uniper ed Rwe hanno invece accettato, come altre compagni europee tra cui Eni, di adottare lo schema di pagamento chiesto da Mosca. La, come l’Italia, è una grande utilizzatrice di gas e di gas russo ...

Pubblicità

FraLauricella : A partire da domani Gazprom Export sospenderà le forniture di gas alla compagnia energetica danese Ørsted che si è… - sinigagl : RT @emmevilla: ???? E sono cinque. Gazprom ha interrotto le forniture di gas ai Paesi Bassi. La Danimarca si prepara, domani. Tra interruzio… - Gina76280162 : RT @emmevilla: ?????? Da domani, Gazprom taglierà le forniture ai Paesi Bassi. Anche la Danimarca si prepara. Entro fine anno, 9 Paesi UE su… - chiaraalbanese : RT @emmevilla: ?????? Da domani, Gazprom taglierà le forniture ai Paesi Bassi. Anche la Danimarca si prepara. Entro fine anno, 9 Paesi UE su… - mentecritica : RT @emmevilla: ?????? Da domani, Gazprom taglierà le forniture ai Paesi Bassi. Anche la Danimarca si prepara. Entro fine anno, 9 Paesi UE su… -

Il Fatto Quotidiano

Ore 17.11 - Il colosso russo degli idrocarburiha annunciato che dasospenderà le forniture di gas alla principale compagnia energetica danese, Orsted, a causa del mancato pagamento ...ufficiale: da1° giugno, il colosso russo del gas, interromperà le forniture alla Orsted, la principale società energetica della Danimarca. La Orsted si è rifiutata di aprire un conto in rubli per i ... Da domani Gazprom smetterà di rifornire di gas Shell Germania, primo taglio alle forniture per Berlino "C'è il rischio che Gazprom Export smetta di fornire gas a Orsted. "Gazprom Export continua a chiedere a Orsted di pagare le forniture di gas in rubli. Il contratto non ci obbliga a farlo e abbiamo ...Roma, 31 mag. (askanews) - "Ribadiamo il nostro rifiuto di pagare in rubli e ci stavamo preparando a questo scenario, per cui ci aspettiamo di essere in grado di fornire gas ai nostri clienti", ha det ...