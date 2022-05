Cultura, dalla Regione oltre 1 milione per dare nuova vita a 32 dimore e giardini storici del Lazio (Di martedì 31 maggio 2022) “Grazie allo stanziamento di ulteriori 580 mila euro, saranno in tutto 32 le dimore e giardini storici, accreditati nella Rete regionale, che sosterremo per lavori di restauro, manutenzione ordinaria e messa in sicurezza che siano in grado di migliorarne l’accessibilità e la fruibilità. In tutto, dunque, mettiamo a disposizione di questi siti straordinari oltre 1,4 milioni di euro grazie ai quali dare nuova vita a luoghi di grande fascino e ricchi di storia, patrimonio fondamentale del nostro territorio di cui tutte e tutti, grazie a questi interventi, potranno godere appieno e in sicurezza”, così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha commentato l’approvazione dello scorrimento di graduatoria relativo all’Avviso ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022) “Grazie allo stanziamento di ulteriori 580 mila euro, saranno in tutto 32 le, accreditati nella Rete regionale, che sosterremo per lavori di restauro, manutenzione ordinaria e messa in sicurezza che siano in grado di migliorarne l’accessibilità e la fruibilità. In tutto, dunque, mettiamo a disposizione di questi siti straordinari1,4 milioni di euro grazie ai qualia luoghi di grande fascino e ricchi di storia, patrimonio fondamentale del nostro territorio di cui tutte e tutti, grazie a questi interventi, potranno godere appieno e in sicurezza”, così il Presidente della, Nicola Zingaretti, ha commentato l’approvazione dello scorrimento di graduatoria relativo all’Avviso ...

