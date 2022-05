Crescita Italia 2022, Visco: “Danni pandemia non ancora riparati, guerra peggiora prospettive” (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “La guerra ha peggiorato di colpo le prospettive di Crescita dell’economia mondiale, in una fase in cui i Danni inferti dalla pandemia non sono ancora del tutto riparati. L’incertezza è drasticamente aumentata a livello globale, investe i pilastri sui quali si basa l’assetto economico e finanziario internazionale emerso dalla fine della guerra fredda: la convivenza pacifica tra le nazioni, l’integrazione dei mercati, la cooperazione multilaterale”. E’ lo scenario tratteggiato dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue Considerazioni finali della relazione annuale. “Il conflitto in Ucraina sta determinando un significativo rallentamento dell’economia mondiale; le ... Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Lahato di colpo ledidell’economia mondiale, in una fase in cui iinferti dallanon sonodel tutto. L’incertezza è drasticamente aumentata a livello globale, investe i pilastri sui quali si basa l’assetto economico e finanziario internazionale emerso dalla fine dellafredda: la convivenza pacifica tra le nazioni, l’integrazione dei mercati, la cooperazione multilaterale”. E’ lo scenario tratteggiato dal governatore della Banca d’, Ignazio, nelle sue Considerazioni finali della relazione annuale. “Il conflitto in Ucraina sta determinando un significativo rallentamento dell’economia mondiale; le ...

