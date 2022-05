Covid: sono 3.290 i nuovi postivi in Lombardia, a Bergamo 224 (Di martedì 31 maggio 2022) A fronte di 37.369 tamponi effettuati, sono 3.290 i nuovi positivi in Lombardia. A Bergamo sono 224. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (35), mentre diminuiscono quelli nei reparti (-2), dove attualmente si trovano ricoverate 613 persone. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 6. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 37.369, totale complessivo: 37.772.510 – i nuovi casi positivi: 3.290 – in terapia intensiva: 35 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 613 (-2) – i decessi, totale complessivo: 40.547 (+6) I nuovi casi per provincia Milano: 1.265 di cui 563 a Milano città; Bergamo: 224; Brescia: 345; Como: 180; Cremona: 108; Lecco: 94; Lodi: 75; Mantova: 119; Monza e Brianza: 283; Pavia: 173; Sondrio: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 31 maggio 2022) A fronte di 37.369 tamponi effettuati,3.290 ipositivi in. A224. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (35), mentre diminuiscono quelli nei reparti (-2), dove attualmente si trovano ricoverate 613 persone. I decessi registrati nelle ultime 24 ore6. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 37.369, totale complessivo: 37.772.510 – icasi positivi: 3.290 – in terapia intensiva: 35 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 613 (-2) – i decessi, totale complessivo: 40.547 (+6) Icasi per provincia Milano: 1.265 di cui 563 a Milano città;: 224; Brescia: 345; Como: 180; Cremona: 108; Lecco: 94; Lodi: 75; Mantova: 119; Monza e Brianza: 283; Pavia: 173; Sondrio: ...

